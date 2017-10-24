Съезд Компартии Китая включил в устав положение об "идеях Си Цзиньпина"

Проходящий в Пекине XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК) включил во вторник положение об идеях председателя КНР Си Цзиньпина в отношении так называемой "новой эры социализма с китайской спецификой" в обновленный устав КПК. Как отмечает агентство Рейтер, это первый случай после кончины Мао Цзэдуна, когда имя лидера партии упоминается в уставе КПК при его жизни.

Партийный съезд, который завершается 24 октября, проводится два раза в десять лет и определяет выбор руководства страны. "Это эпоха для Си Цзиньпина", - сказал Чжан Мин, бывший профессор Университета Жэньминь в Пекине, в интервью немецкому агентству dpa. На съезде партии также была объявлена новая группа руководства ЦК из 205 членов и 171 кандидатов в члены ЦК.

Центральный Комитет, как ожидается, 25 октября изберет Си Цзиньпина на второй пятилетний срок в качестве лидера партии и выберет Постоянный комитет Политбюро, руководящий орган Китая. Си Цзиньпин, которому 64 года, принял руководство Коммунистической партии Китая в 2012 году.