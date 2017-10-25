В Москве в больнице умер активист "Солидарности" Алексей Строганов

В Москве вбольнице умер активист движения "Солидарность" Алексей Строганов. Об этом написал в твиттере лидер "Солидарности " Илья Яшин.

Строганов попал в больницу и два месяца был в коме после того, как его ударили железной трубой по голове. Подробностей нападения на активиста или возможных мотивов Яшин не приводит, но подчеркивает, что уголовное дело до сих пор не возбуждено.

Помимо участия в оппозиционном движении Алексей Строганов был членом территориальной избирательной комиссии Красносельского района Москвы. Депутаты муниципального округа "Красносельский", который после выборов в сентябре возглавляет Яшин, намерены обсудить запрос с требованием возбудить дело после нападения на Строганова.

15 сентября было совершено нападение на Николая Ляскина – координатора московского штаба Алексея Навального. Его несколько раз ударили по голове железной трубой. У оппозиционер получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.​ Полиция завела дело по статье "Хулиганство".