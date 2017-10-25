Олег Кашин и Александр Плющев подают иски к ФСБ по делу Telegram

Журналист Олег Кашин и ведущий "Эхо Москвы" Александр Плющев подают иски к Федеральной службе безопасности России, возражая против требования предоставить ключи шифрования переписки в мессенджере Telegram. Об этом они написали в своих телеграм-каналах.

Журналисты считают, что это требование ФСБ затрагивает их право на конфиденциальное общение с источниками информации. Их интересы представляет международная правозащитная группа "Агора".

16 октября суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи от переписки пользователей. Если решение суда вступит в силу, Роскомнадзор получит право заблокировать Telegram в России. Основатель мессенджера Павел Дуров намерен обжаловать постановление о штрафе. Он утверждает, что требование ФСБ противоречит Конституции России, согласно которой каждый гражданин имеет право на тайну переписки.

Обязанность предоставлять ФСБ информацию для расшифровки сообщений была введена в прошлом году после принятия так называемого "антитеррористического пакета законов Яровой".