OCCRP: активы "личного круга" Путина составляют 24 миллиарда долларов

Суммарное состояние людей, входящих в так называемый "личный круг" президента России Владимира Путина, составляет 24 миллиарда долларов. Об этом говорится в расследовании, опубликованном Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Авторы материала включают в "личный круг" российского лидера его родственников, а также крупных бизнесменов, которых в средствах массовой информации неоднократно называли "друзьями Путина". В список, в частности, вошли Николай и Юрий Шамаловы, Игорь, Роман и Михаил Путины, а также Борис и Аркадий Ротенберги.

В расследовании подчеркивается, что наиболее успешные бизнесы предпринимателей из "личного круга" связаны связаны с крупным государственными предприятиями, в том числе – нефтегазовыми. При этом топ-менеджеры госкомпаний и политики, являющиеся "друзьями Путина", в материал не включены.

Отдельно приведены имена Сергея Ролдугина, Петра Колбина и Михаила Шеломова, упомянутого в предыдущей публикации OCCRP. Авторы расследования подчеркивают, что "малая осведомленность" этих предполагаемых "друзей Путина" о собственных компаниях "вызывает вопросы – действительно ли их активы принадлежат им, или они лишь доверенные лица".