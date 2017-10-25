Мосгорсуд признал законным домашний арест Ампелонского

Московский городской суд в среду признал законным домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, которого подозревают в мошенничестве в крупном размере. Чиновник вину не признает.

Таким образом, суд отклонил жалобу защиты на меру пресечения. Суд также не разрешил Ампелонскому ходить на работу. Он просил судей предоставить ему такую возможность, так как является единственным кормильцем в семье. Об этом сообщает "Дождь".

На заседании суда следователь Сергей Седых заявил, что дело о мошенничестве чиновников Роскомнадзора передали в отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета России. Он также утверждал, что Ампелонский дает ложные показания. Адвокат Ампелонского настаивал, что его подзащитный не даёт "никаких показаний".

В отношении Ампелонского и двух других чиновников ведомства, которые также помещены под домашний арест, расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Источники РБК предположили, что оно может быть связано с фиктивным оформлением на работу сотрудников Роскомнадзора. Сумма ущерба, по неподтвержденной информации, составляет около 20 миллионов рублей.