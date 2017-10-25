Социальная сеть Twitter изменит правила размещения политической рекламы. Как сообщается на официальном сайте компании, такое решение было принято после информации о том, что Россия могла использовать соцсети для вмешательства в президентские выборы в США.

В компании заявили, что при размещении политической рекламы будут добавлять соответствующее обозначение. Подобные публикации также сопроводят данными о заказчике, его целевой аудитории и суммарных расходах на кампанию. Новые правила вступят в силу в ближайшие недели.

В середине октября агентство Associated Press сообщило, что Twitter передала следователям Сената США данные об аккаунтах, которые связывают с попытками России повлиять на прошлогодние выборы президента США.

В сентябре социальная сеть Facebook опубликовала исследование, в котором утверждалось, что ряд пользователей из России покупали рекламу котроая использовалась для пропаганды во время предвыборной кампании в США. В компании пообещали сотрудничать в этом вопросе с расследованием, которое проводит Сенат США.

В США проходит расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах 2016 года. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Дональда Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.