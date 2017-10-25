Дело крымского активиста Сулеймана Кадырова передано в суд

В аннексированном Россией Крыму местное управление ФСБ направило в суд дело по обвинению в публичных призывах к сепаратизму в отношении крымско-татарского активиста Сулеймана Кадырова. Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Алексей Ладин.

По версии следствия, Сулейман Кадыров на своей странице в фейсбуке сделал репост видео со страницы пользователя "Демьян Демьянченко" , которое сопроводил личным комментарием: "Сулейман Кадыров согласен! Крым — это Украина. Всегда была, есть и будет! Спасибо автору за видео! Поддерживаю!".

По словам адвоката, комментарий содержит согласие с позицией, но не призывы к чему бы то ни было.

Уголовное дело против Сулеймана Кадырова было возбуждено в октябре 2016 года.Сам крымский активист утверждал, что видеозапись, о которой говорит следствие, он на своей странице никогда не публиковал. Он связывает пристальное внимание к себе со стороны российских спецслужб со своей политической позицией по защите крымских татар.

О деле Сулеймана Кадырова напомнила в своем комментарии РИА Новости и телеведущая Ксения Собчак, заявившая накануне, что по международным законам Крым – это территория Украины. Она подчеркнула, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. Однако закон не запрещаетконстатацию факта и даже выражение мнения, не совпадающего с государственным, – отметила Собчак. Судить за это нельзя. Все люди, которых осудили за это, – политзаключенные и невиновны, заявила телеведущая.