Юрист "Агоры": иск Плющева и Кашина к ФСБ особо важен для прав человека

Иск журналистов Александра Плющева и Олега Кашина к ФСБ из-за Telegram – прецедентное дело, имеющее принципиальное значение для прав человека. Об этом в интервью Радио Свобода заявил юрист правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов, который представляет интересы истцов.

Александр Плющев и Олег Кашин подают в суд на ФСБ из-за несогласия с требованием так называемого "пакета Яровой" передать спецслужбам ключи шифрования переписки в мессенджере Telegram. По словам юриста Дамира Гайнутдинова, этим мессенджером пользуются по всему миру. Адвокат считает, что основания судиться с ФСБ есть у любого пользователя, поскольку раскрытие ключей шифрования угрожает конфиденциальности переписки. Гайнутдинов уточнил, что иски еще не поданы, но формально их подадут сегодня или завтра.

Иски Кашина и Плющева к ФСБ будет рассматривать Мещанский суд Москвы. Журналисты требуют признать действия спецслужб незаконными, а также отозвать требование о предоставлении ключей шифрования для мессенджеров. Основатель Telegram Павел Дуров также намерен судиться с ФСБ, его интересы в суде будет представлять все та же правозащитная группа "Агора".

16 октября суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи от переписки пользователей. Если решение суда вступит в силу, Роскомнадзор получит право заблокировать Telegram в России. Обязанность предоставлять ФСБ информацию для расшифровки сообщений была введена в прошлом году после принятия так называемого "антитеррористического пакета законов Яровой".