На компанию Харви Вайнштейна подали первый иск о домогательствах продюсера. Как пишет журнал Variety, в суд обратилась голливудская актриса Доминик Хетт. По ее словам, Вайнштейн приставал к ней в 2010 году.

Актриса считает, что компании Weinstein Co. было известно о поведении продюсера, но для защиты женщин от домогательств ничего сделано не было. Доминик Хетт требует выплатить ей компенсацию. Представители компании Weinstein Co. иск не прокомментировали.

Харви Вайнштейн – один из самых известных продюсеров Голливуда. Несколько десятков женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и насилии. Продюсера исключили из американской Киноакадемии. Полиция начала расследование.

