Арестованы полицейские, до смерти забившие задержанного

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила в среду арестовал до 7 декабря двух сотрудников местного отдела полиции №17, обвиняемых в том, что они забили до смерти задержанного по подозрению в краже 41-летнего жителя города Станислава Головко.

27-летний оперуполномоченный Дмитрий Панов и 25-летний старший лейтенант Егор Ялунин были задержаны в понедельник, 23 октября. Им предъявлены обвинения по статьям 111 и 286 уголовного кодекса РФ: "причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть" и "превышение должностных полномочий".

Как рассказала Радио Свобода сестра погибшего, Екатерина Головко, ее брата полицейские задержали 27 сентября этого года. Спустя 3 дня, 30 сентября, "скорая помощь" доставила его из отделения полиции в больницу в состоянии комы. В тот же день Станислав Головко скончался, не приходя в сознание. В представленном суду акте судебно-медицинской экспертизы говорится, что причиной его смерти стала черепно-мозговая травма, "возникшая в результате множественных ударов тупым предметом". По словам судьи, которые цитирует корреспондент нижнетагильского сайта "Все новости", на теле Станислава Головко были обнаружены следы от 26 ударов. Один из обвиняемых, Егор Ялунин, заявил на суде, что погибший "нанес себе увечья сам".

Во время судебного заседания адвокаты обвиняемых представили на них положительные характеристики с работы. Поддержать полицейских в суд пришли пятеро их коллег. Адвокаты Дмитрия Панова и Егора Ялунина просили суд отправить их под домашний арест, следствие – заключить под стражу.

После того, как история смерти Станислава Головко стала достоянием СМИ, Екатерина Головко и журналисты нижнетагильских изданий стали получать сообщения о других случая избиений и пыток, применявшихся полицейскими этого отдела к задержанным. По словам представителя Следственного комитета Свердловской области Дениса Кельбиханова, после служебной проверки "двое должностных лиц территориального ОВД, где случилось ЧП", привлечены к "строгой дисциплинарной ответственности".