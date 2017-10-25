WSJ: в отношении Манафорта начали новое расследование

Прокуратура Манхэттена начала расследование в отношении Пола Манафорта - бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа. Манафорта подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным источников издания, расследование проходит в сотрудничестве с командой спецпрокурора США Роберта Мюллера. Представитель Манафорта ситуацию журналистам не прокомментировал.

В середине октября американский телеканал NBC News сообщил, что Манафорт, возможно, получил кредиты на общую сумму около 60 миллионов долларов от российского олигарха Олега Дерипаски. ПО данным телеканала, офшорные компании, связанные с Манафортом, получили от принадлежащей Дерипаске фирмы, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, в общей сложности три кредита – на 26, 7 и 27 миллионов долларов в течение последних 10 лет.

Бывший глава предвыборного штаба Трампа считается одной из ключевых фигур в расследовании возможного вмешательства России в президентские выборы в США. Однако никаких обвинений в его адрес до сих пор не было предъявлено. Представители Манафорта заявляют, что он не был в сговоре с российским правительством. Россия вмешательство в выборы в иностранных государствах категорически отвергает.