Документы по катастрофе MH-17 останутся засекречены

Министерство безопасности и юстиции Нидерландов имеет право не рассекречивать документы о крушении малазийского "Боинга" в небе над Донбассом в 2014 году. Соответствующее решение вынес государственный совет королевства, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Таким образом госсовет отменил решение нижестоящего суда о раскрытии сведений, касающихся катастрофы рейса MH-17. В решении госсовета, в частности, говорится, что право правительства на секретность деятельности и чувствительность вопроса превышают важность раскрытия информации.

В сентябре Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина подписали соглашение подписали соглашение по расследованию крушения MH-17. Страны взяли на себя обязательства по судебному преследованию и разбирательству в отношении лиц, причастных к катастрофе. Тогда глава МИД Нидерландов Берт Кундерс заявил, что обвинения будут выдвигаться по голландским законам при поддержке со стороны мирового сообщества.

Жертвами катастрофы "Боинга" компании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, в июле 2014 года стали 298 человек. Большинство погибших – подданные Нидерландов.

