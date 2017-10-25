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Европарламент призвал ЕС сократить помощь Турции

Здание Европейского парламента в Страсбурге (Франция)

Европейский парламент призвал почти в 3 раза сократить финансовую помощь Евросоюза Турции, связанную с её заявкой на вступление в ЕС.

Евросоюз планировал выделить в 2018 году около 217 миллионов евро на проведение реформ, развитие инфраструктуры и сельского хозяйства в Турции. Депутаты Европарламента предложили сократить эту сумму до 80 миллионов евро, если Анкара не улучшит ситуацию с соблюдением прав человека.

Депутат-правоцентрист из Германии Зигфрид Мурезан, который председательствовал на обсуждении бюджетных вопросов, заявил агентству Reuters, что Европа не может закрывать глаза на то, что в Турции нарушаются свободы слова, мнений, права человека, и она всё больше отдаляется от европейских демократических стандартов.

Как ожидается, европейские лидеры поддержат инициативу Европарламента.

На прошлой неделе на саммите ЕС в Брюсселе была достигнута общая договорённость сократить финансирование Турции в рамках так называемой "предварительной помощи потенциальному претенденту".

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