В КНДР подтвердили возможность ядерного испытания в атмосфере

Слова главы МИД КНДР о том, что планируются ядерные испытания в атмосфере, следует понимать "буквально".

Как заявил в интервью CNN высокопоставленный представитель северокорейского внешнеполитического ведомства, министр Ли Ён Хо прекрасно осведомлён о планах лидера страны Ким Чен Ына.

22 сентября Ли Ён Хо заявил, что Пхеньян может провести самое мощное испытание водородной бомбы над акваторией Тихого океана. Эти слова прозвучали после того, как 19 сентября президент США Дональд Трамп с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН пообещал "полностью уничтожить" Северную Корею, если она нападёт на Америку или её союзников.

На прошлой неделе директор ЦРУ США Майк Помпео заявил, что Пхеньян может через несколько месяцев создать баллистическую ракету, способную нанести удар по американской территории. По словам экспертов, испытание в атмосфере может стать демонстрацией именно этих возможностей. Все предыдущие ядерные испытания Северная Корея проводила под землёй.

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном усиливается с тех пор, как в 3 сентября Северная Корея провела уже шестое ядерное испытание.

На будущей неделе Трамп начинает поездку по странам Азии, одна из главных задач которой - оказать давление на КНДР, чтобы заставить её отказаться от ядерной и ракетной программ.



