В Стамбуле начался суд над Amnesty International

В Стамбуле открылся судебный процесс над 11 правозащитниками, включая главу местного отделения международной организации Amnesty International Идиль Эсер и двух преподавателей – из Германии и Швеции.

Активистов задержали в июле в Стамбуле во время семинара по вопросам кибербезопасности и управления информацией. Их обвиняют в связях с "террористической группировкой", которая, по мнению Анкары, организовала попытку государственного переворота в июле 2016 года.

Amnesty International потребовала освободить правозащитников после ареста, но президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил организацию в подготовке попытки нового переворота в стране, сославшись на данные разведки. Заявление Эрдоганапослужило обострению отношений между Анкарой и Евросоюзом.

Прокуратура Турции требует для подсудимых от 5 до 15 лет тюремного заключения. Правозащитники свою вину не признают.