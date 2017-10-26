Клинцевич: на Курилах скоро появится база российского военного флота

На одном из Курильских островов в ближайшее время начнется развертывание базы российского военно-морского флота. Об этом в четверг заявил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Он уточнил, что база сможет принимать любые военные суда. Одновременно с ее созданием на Курильских островах будет восстановлена сеть аэродромов, добавил Клинцевич. Сроки развертывания военных объектов он не назвал.

Зимой 2017 года российское министерство обороны сообщило о планах сформировать на Курилах армейскую дивизию, что вызвало беспокойство официального Токио. При этом глава военного ведомства Сергей Шойгу во время визита в Японию утверждал, что эти войска будут отвечать только за оборону российских границ. О переброске на острова военной техники стало известно в мае.

Четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи – вызывают территориальные разногласия между двумя странами с конца Второй мировой войны, когда Советский Союз присвоил себе принадлежавшие Японии территории. Сейчас Южные Курилы – часть Сахалинской области Российской Федерации. Президент России Владимир Путин опроверг возможность передачи островов Японии.