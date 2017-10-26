Издатель журнала Artforum подал в отставку после иска о домогательствах

Издатель журнала Artforum Найт Ландесман подал в отставку после того, как на него был подан иск о сексуальных домагательствах. Как сообщает газета The New York Times, в Верховный суд штата Манхэттен обратились девять женщин. Они утверждают, что редакция журнала Artforum знала о поведении издателя, но не пыталась его остановить. После этого журнал "Artforum" выпустил заявление, осуждающее действия Ландесмана.

Отставка Ландесмана стала очередным эпизодом в череде скандалов вокруг домогательств в искусстве и шоу-бизнесе. В октябре несколько десятков женщин обвинили одного из самых влиятельных продюсеров голливуда Харви Вайнштейна в приставаниях и насилии. Продюсера исключили из американской Киноакадемии, а полиция начала расследование.

Журнал Artforum — одно из самых крупных изданий, посвящённых современному искусству. Он был основан в 1962 году в Сан-Франциско, в настоящее время выпускается в Нью-Йорке. В журнале неоднократно публиковались крупные представители современного искусства и художественно-критической мысли.