Кобзон упрекнул власть в нежелании помнить теракт на Дубровке

Депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон стал единственным представителем власти, посетившим сегодняшние траурные мероприятия у театрального центра на Дубровке в Москве. Отвечая на вопросы корреспондента Радио Свобода, Кобзон сказал, что ему стыдно за своих коллег. 15 лет назад, 26 октября 2002 года, российские власти прервали переговоры с террористами, захватившими театральный центр, и начали штурм здания. Террористы, ворвавшиеся в центр и требовавшие вывода российских войск из Чечни, в течение трех дней удерживали в заложниках около тысячи человек – артистов, персонал центра и зрителей мюзикла "Норд-Ост". Рано утром 26 октября в зал был пущен газ, состав которого до сих пор засекречен. По официальным данным, погибли 130 заложников, по данным общественной организации "Норд-Ост" - 174 человека, более 700 пострадали, все террористы были убиты.