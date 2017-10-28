Память об умерших. Эфир в 17:05

Память об умерших: благословение или проклятие? Долг перед предками или дар Божий? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят создатели спектакля «Долгий путь» Эрвин Гааз, Александр Гнездилов и Владимир Ерохин. Эфир в 17:05.