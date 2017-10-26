В Москве вспоминают трагедию в театральном центре на Дубровке

В Москве возле театрального центра на Дубровке прошла акция памяти жертв захвата заложников в октябре 2002 года. Люди выставили 130 свечей и портреты погибших на ступенях здания театра, затем прошла минута молчания. В конце траурной акции родственники жертв теракта отпустили в небо белые воздушные шары.

15 лет назад бойцы спецподразделений пошли на штурм здания, захваченного террористами. Во время представления мюзикла "Норд-Ост" вооружённые люди захватили около тысячи человек. Три дня власти вели переговоры, после чего в зал был пущен газ, состав которого до сих пор засекречен.

Во время спецоперации погибли 130 заложников, ещё более 700 человек пострадали, террористы были убиты. Усыпляющий газ стал причиной смерти многих заложников – от асфиксии, вызванной этим веществом, погибли почти 50 человек. Медикам, которые спасали жизни пострадавших, никто не сказал ни о газе, ни о необходимом антидоте.

​