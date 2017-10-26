РБК: в Чечне задержан командир части, в которой произошла стрельба

В Чечне задержан командир войсковой части Росгвардии, подчиненный которого открыл огонь по сослуживцам, убив четырех человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, близкие к российским силовым структурам.

По данным издания, 25 октября Романа Курдюкова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Собеседники РБК не уточнили, в чем обвиняют офицера Росгвардии, но отметили, что он создал в части "невыносимые условия службы".

За три недели до инцидента подчиненные Курдюкова якобы устроили "бунт против беспредела", добавил один из источников.

Во вторник Северокавказская служба Радио Свобода сообщила, что лейтенант Марат Гаджиев, открывший стрельбу, незадолго до этого поссорился с командиром части. По словам сослуживцев, тот не разрешил жене Гаджиева жить при части, при этом оскорбив лейтенанта.

Инцидент произошел в понедельник в станице Шелковская в Чечне. Лейтенант Гаджиев открыл стрельбу в казарме и был убит ответным огнем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".