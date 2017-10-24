В Чечне лейтенант мог открыть стрельбу по сослуживцам из мести

Лейтенант Росгвардии Марат Гаджиев, накануне застреливший четверых сослуживцев в Чечне, перед этим поссорился с командиром части. Как сообщает Северокавказская служба Радио Свобода со ссылкой на сослуживцев лейтенанта, это и послужило причиной инцидента.

По данным журналиста, командир не разрешил жене Гаджиева жить при части, при этом он оскорблял лейтенанта. Сослуживцы Гаджиева считают, что он решил отомстить командиру. Жертвами стали те, кто попытался остановить его. Инцидент произошел в понедельник в станице Шелковская в Чечне. Лейтенант открыл стрельбу в казарме и был убит ответным огнем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Официально причины действий Гаджиева не называются.

Ежегодно в Вооруженных силах России, по данным правозащитников, погибают около трех тысяч военнослужащих. Речь идет о так называемых "небоевых" потерях.