Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

В Башкирии члена "Открытой России" лишили адвокатского статуса

Виталий Буркин (слева) с подзащитным

В Башкирии члена движения "Открытая Россия" Виталия Буркина лишили адвокатского статуса из-за критики российской судебной системы. Об этом он сообщил у себя в фейсбуке в четверг.

По словам Буркина, одной из причин послужила опубликованная им статья с заголовком "Судьям можно все или как покрывают судей в Башкирии".

В распоряжении адвокатской палаты, которое Виталий Буркин опубликовал у себя на странице, его обвиняют в использовании "шаблонных и провокационных формулировок". Коллеги юриста сочли их оскорбительными и нарушающими профессиональный кодекс.

Сам Буркин принес извинения подзащитным, работу с которыми он не успел довести до конца. Он упрекнул членов совета палаты в правовом нигилизме.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG