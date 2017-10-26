В Башкирии члена "Открытой России" лишили адвокатского статуса

В Башкирии члена движения "Открытая Россия" Виталия Буркина лишили адвокатского статуса из-за критики российской судебной системы. Об этом он сообщил у себя в фейсбуке в четверг.

По словам Буркина, одной из причин послужила опубликованная им статья с заголовком "Судьям можно все или как покрывают судей в Башкирии".

В распоряжении адвокатской палаты, которое Виталий Буркин опубликовал у себя на странице, его обвиняют в использовании "шаблонных и провокационных формулировок". Коллеги юриста сочли их оскорбительными и нарушающими профессиональный кодекс.

Сам Буркин принес извинения подзащитным, работу с которыми он не успел довести до конца. Он упрекнул членов совета палаты в правовом нигилизме.