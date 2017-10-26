Табличка “Последнего адреса” появилась на стене Эрмитажа

На здании музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге появилась табличка проекта "Последний адрес" памяти жертв политических репрессий. На церемонию открытия на Дворцовой набережной собрались около 30 человек.

На табличке выбито имя профессора Рихарда Фасмера, начальника отдела нумизматики, в 1934 году обвиненного в создании ячейки "фашистской организации русских и украинских националистов "Российская Национальная Партия" в стенах музея. Фасмер получил 10 лет лагерей и погиб 1938 году в лагерях Узбекистана.

Координатор “Последнего адреса” в Петербурге Николай Иванов считает целью проекта назвать, насколько это возможно, имена тех жертв сталинских репрессий, которые до сих пор не названы. По словам Николая Иванова, это уже четвертая табличка “Последнего адреса”, установленная в память о сотрудниках Эрмитажа, три установлены на обычных домах в разных районах города, табличка Рихарду Фасмеру – первая появившаяся на музейном здании. Разрешение на это дал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Установить табличку попросила филолог-лингвист Марина Бобрик. Занимаясь биографией составителя знаменитого этимологического словаря русского языка Макса Фасмера, она обнаружила, что у лингвиста был младший брат, востоковед Рихард Фасмер, оставшийся в Ленинграде и трагически погибший. По словам Бобрик, она поняла, что имя этого человека нигде больше не сохранено, даже обстоятельства его смерти в лагере под Ташкентом неизвестны.

Бобрик обращает внимание на еще одно трагическое обстоятельство – оказывается, Макс Фасмер посвятил свой словарь памяти своих родных, оставшихся в Ленинграде, – отца и брата. Словарь был первоначально написан на немецком языке, но в 1964 году, когда выходило первое русское издание, там было сделано несколько купюр, в том числе снято посвящение. Все последующие издания словаря тоже выходили без него. Бобрик надеется, что табличка “Последнего адреса” в память о Рихарде Фасмере поможет восстановить этого посвящение в словаре Макса Фасмера.