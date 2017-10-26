Умар Джабраилов оштрафован за употребление наркотиков

Бизнесмен и бывший член Совета Федерации от Чечни Умар Джабраилов оштрафован на четыре тысячи рублей. Его признали виновным в потреблении наркотических или психотропных веществ.

Интернет-издание "Медиазона" уточняет, что уголовное дело по статье "Хулиганство" в отношении бизнесмена еще не поступило в суд. Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила его в суд. Накануне Джабраилов признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке.

Джабраилов был задержан в конце августа в отеле в центре Москвы после того, как несколько раз выстрелил в потолок из наградного пистолета Ярыгина. В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", позже его отпустили под подписку о невыезде. Он назвал происшествие "досадной оплошностью".

Умар Джабраилов представлял Чечню в Совете Федерации с 2004 по 2009 годы. Он также занимал должность заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам и входил в российскую делегацию Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Джабраилов также занимался строительным и гостиничным бизнесом.

