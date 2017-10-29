Личная история

29 октября накануне Дня памяти жертв политических репрессий в Москве у Соловецкого камня проходит акция "Возвращение имен", в этом году ей исполняется десять лет. Весь день на Лубянской площади москвичи, сменяя друг друга, читают имена людей, расстрелянных в столице в годы советского террора. 30 октября на московском проспекте Сахарова будет открыта "Стена скорби" – памятник жертвам политических репрессий. И в эти же дни Комитет гражданских инициатив, Музей истории ГУЛАГа и Фонд памяти запускают новый сетевой проект #СталинДалПриказ, чтобы рассказать о реальных репрессированных людях.

Дед журналиста и правозащитницы Зои Световой, первый декан исторического факультета МГУ Григорий Фридлянд был расстрелян в марте 1937 года:

– Я всегда участвую в акции "Возвращение имен" и мои дети тоже. Мы читаем имена расстрелянных в годы сталинских репрессий. И, как правило, получается так, что кто-то из нашей семьи читает имя моего деда Григория Фридлянда. Я считаю, что это великая акция. И важно, что с каждым годом все больше и больше людей туда приходят. Потому что просто невозможно забыть Большой террор, невозможно забыть сталинские репрессии. Мы видим, что сегодня происходит в нашей стране. Мы видим, что у нас тоже есть репрессии против большого количества наших сограждан. Конечно сейчас не 1937 год, но об этом важно помнить. Потому что есть совершенно маленькая надежда, что если мы будем помнить, кто мы, будем помнить о тех людей, которые были расстреляны, то может быть, к тем страшным временам наша страна никогда не вернется, – говорит Зоя Светова.

Акция "Возвращение имен" в Москве. Прямая трансляция

В 80-ю годовщину началу Большого террора 43 процента граждан России, слышавших о сталинских репрессиях, оправдывают их, считая их необходимыми для сохранения порядка в стране. Причем, как показал летний опрос ВЦИОМ, Музея истории ГУЛАГа и Фонда памяти, этой позиции придерживаются не только пожилые, но и молодые люди. Казалось, что после того ужасающего знания о времени сталинского террора, которое открылось в годы перестройки, ресталинизация как явление уже невозможна. Но оказалось, что люди не только несут цветы на могилу Сталина в день его рождения, но и ратуют за возвращение памятников "великому вождю".

Совместный проект Комитета гражданских инициатив, Фонда Памяти и Музея истории ГУЛАГа под названием "Сталин дал приказ" призван не только напомнить о страшной цене, заплаченной за "порядок в стране", но и объяснить, что за цифрами стоят судьбы конкретных людей. Рассказывает пресс-секретарь Комитета гражданских инициатив Анастасия Урнова:

– Люди склонны оправдывать репрессии и говорить, что такова была государственная необходимость, этого невозможно было избежать ради сохранения порядка в стране. Нам же кажется, что политические репрессии и убийства по политическим мотивам не могут быть ничем оправданы, и уж конечно, не благими целями и общими задачами государства.

Мы не первые, кто говорит о том, что политические репрессии – это плохо. Но, как правило, когда начинается разговор на эту тему, он выливается в такое довольно общее русло. Мы говорим о том, что 20 миллионов человек прошли через ГУЛАГ, что в годы сталинского режима не менее миллиона были расстреляны по политическим мотивам. Но я думаю, что мы все согласимся, что эти цифры ни о чем не говорят. Ни один человек не может себе представить, что такое 20 миллионов людей или миллион человек – это статистика, а когда гибнет один человек – это трагедия. И наша главная идея заключалась в том, чтобы одушевить безликие огромные цифры и говорить о трагедии через призму личных историй.

–​ Как подбирались участники проекта? Насколько охотно они шли на контакт?

– Чтобы привлечь внимание к этому проекту, естественно, мы решили сначала пригласить каких-то известных людей, и очень благодарны всем, кто уже принял участие и рассказал свою историю. Причем под своей историей мы подразумеваем не только рассказы о членах семьи: бабушках, дедушках, возможно, родителях, но и о соседях, знакомых, всех тех людях, память о которых осталась в семье. В проекте уже приняли участие режиссеры Павел Лунгин , Андрей Звягинцев, Дмитрий Брусникин, Иосиф Райхегльгауз, музыканты Алексей Рыбников, Андрей Макаревич, Илья Лагутенко, Noize MC, актеры Евгений Миронов, Леонид Барац, Ростислав Хаит, Анатолий Белый... Спасибо им большое.

Мы надеемся, что наш проект превратится в сетевой флешмоб, поэтому мы призываем всех людей поинтересоваться историей своей семьи. К сожалению, старшее поколение уходит, а вместе с ним уходят и очень важные знания о жертвах и о времени.

–​ Вообще о той страшной странице истории, которую коротко называют 1937 год, не все родственники репрессированных хотят вспоминать, а что уж говорить о родственниках палачей. История Дениса Карагодина, который узнал имена убийц своего прадеда и получил извинения внучки одного из палачей, скорее исключение из правил. Кроме того, палачи, выполнив свою гнусную работу, через некоторое время оказывались уже в роли жертв. Есть ли в вашем проекте такие истории?

– Это тема для дискуссии, в которой одни говорят, что мертвое должно остаться мертвым и не нужно называть имена людей, которые были на стороне палачей. Я все-таки думаю, что не важно, чей вы потомок, это все равно ваш дедушка или ваша бабушка, и важно знать историю своей семьи. В любом случае сегодня нужно с уважением относиться к памяти своих предков, но важно знать, что было до нас, и делать из этого какие-то выводы. Я не думаю, что внук отвечает за дела своего предка, но знать, что было, делать из этого какие-то выводы, принимать решения, хочется ли тебе, чтобы история повторялась, или нет, это, наверное, важно. И в рамках того же проекта "Сталин дал приказ" мы понимаем, что не все люди, которые были расстреляны, не все люди, которые попали в лагеря, это абсолютно невинные люди. Все-таки это было страшное время, и мы знаем, что и номенклатура, и партийные функционеры сами же попали под каток репрессий, часто до этого участвуя в них. Нам кажется, этим важно делиться и это важно знать, – сказала Анастасия Урнова.

Сталин для меня менее важен, чем все, что связано с системой, им созданной

Историк и публицист Николай Сванидзе рассказывает о своих двух дедах. Один, в честь которого Сванидзе и назвали, был арестован в 1937 году, а через неделю расстрелян. Судьба другого сложилась менее трагично, но репрессий и ему не удалось избежать.

–​ Сталин для меня менее важен, чем все, что связано с системой, им во многом созданной. Сталин давно в могиле, как известно, и он не восстанет, к ужасу своих многочисленных поклонников. Я думаю, что им в страшном сне мог бы только присниться восставший из пепла Сталин, но этого не будет. Система важна, потому что она в каких-то своих направлениях, в каких-то проявлениях жива, в отличие от него, от своего создателя. И я считаю, что просто нельзя врать нашим детям, вот и все. Поэтому любой проект такого рода, он для меня важен, и если есть возможность в нем поучаствовать, то я буду это делать.

​Несмотря на то, что в название проекта вынесена строка из "Марша артиллеристов", написанного во время войны, речь идет не столько о сталинском времени, сколько о том, как это время воспринимается сегодня. Актер Анатолий Белый считает, что урок истории страна не выучила.

Наш народ не вынес никаких уроков и очень быстро забыл свою историю

​–​ Я вижу, что происходит вокруг, и как человек думающий и не зомбированный, понимаю, что происходят какие-то довольно странные и страшные вещи. Поэтому я и согласился участвовать в этом даже не столько проекте, сколько предупреждении. Самое главное, мне кажется, что мы совершенно не делаем никаких выводов, не выносим уроков из истории, это самое страшное, что может быть. Это страшно, что у нас была такая история, которая может повториться: царь-батюшка хороший, а все остальные плохие, а он ничего не знает... Это бред какой-то, и это страшно! Получается, что наш народ не вынес никаких уроков и очень быстро забыл свою историю. ​Этот месседж был для меня самым главным. Тяжело об этом говорить, потому что я живу в России, я люблю эту страну, и получается, что здесь мы, как белки в колесе, бегаем по какому-то замкнутому кругу. Честно говоря, это приводит меня в отчаяние, –​ признается Анатолий Белый.

Музыкант Вася Обломов уверен: тем кто всерьез дискутирует о личности Сталина следует напоминать о трагедии, пережитой страной.

– Мне кажется, важно, во-первых, понять, что это были ошибки, понять, что привело к тому, что эти ошибки произошли. И все это нужно делать для того, чтобы эти ошибки в будущем, не дай бог, не повторились. На мой взгляд, проект "Сталин дал приказ" как раз об этом. Темнота и духота в последнее время сгущаются и становятся нормой жизни. Вопрос репрессий и личности Сталина до сих пор в нашей стране, к сожалению, является дискуссионным, именно поэтому имеет смысл в очередной раз напомнить о тех ужасах и той трагедии, которая случилась в нашей стране.

В оправдание сталинских репрессий часто говорят о том, что эта цена была заплачена за "порядок" в стране, за "успехи" в экономике. Директор программы "Экономическая политика" Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан категорически не согласен с такой позицией, и в том числе по этой причине считает свое участие в антисталинском проекте считает важным и необходимым.

–​ Я не знаю, честно говоря, что в данный момент может быть важнее. Мы все погружены в споры о деталях экономической повестки, какой должен быть в стране рост, какая должна быть фамилия президента. Но постепенно все больше и больше мы забываем о тех страшных страницах истории, которые наши ближайшие родственники, наши предки пережили, о миллионах жертв, о чудовищном терроре, о том, к чему приводит тоталитарная политика, к чему приводит попытка оправдания деления людей на своих и чужих, создание в обществе атмосферы агрессии. Мы же видим результаты опросов. Во-первых, люди все меньше и меньше знают об этом, а, во-вторых, все больше и больше оправдывают. Какую-то память и какое-то мнение людей, которых хоть как-то уважают в обществе, надеюсь, что какое-то уважение ко мне сегодня есть), мы должны сохранять и развивать.

Если бы Беломорканал, строился силами свободных людей, он бы обошелся намного дешевле.

​–​ Репрессии и расстрелы поклонники Сталина оправдывают тем, что он был "эффективным менеджером". Вы как экономист можете оценить эту "эффективность"?

– На этот вопрос, в отличие от многих других вопросов об экономике, есть четкий ответ. Сталинское и околосталинское руководство страны было абсолютно бездарным и с экономической точки зрения, и со структурной точки зрения. Я сейчас не хочу брать во внимание политические вопросы, например, "А была бы вообще Вторая мировая война без Сталина или нет?" А с точки зрения экономической страна, конечно, очень много потеряла за это время. Единственное, что удалось сделать и то удалось относительно, и мы это хорошо видели по началу Второй мировой войны, – это построить военно-промышленный комплекс. Построен он был на костях и на крови, на миллионах жизней людей. Ни нормальной инфраструктуры, ни нормальной индустрии, ни нормальной промышленности, создающей, скажем, здания и сооружения, ни основ того, что во всем мире в это время создавались современные рынки, сделано не было.

Более того, те базовые вещи, на которых страна могла экономически держаться, например, сельское хозяйство и диверсифицированное производство продуктов питания, были просто уничтожены теми методами, которыми работали эти экономические горе-руководители . Плюс, конечно, даже те системы, про которые сейчас наиболее горячие головы говорят, как про оправданные на тот момент, – это системы лагерей – несмотря на чудовищный адский труд, низкую себестоимость работ, были убыточными все время своего существования. Их приходилось дотировать. И если бы тот же Беломорканал, например, строился силами свободных людей, он бы обошелся намного дешевле.

–​ Тогда откуда взялось это словосочетание –​ "эффективный менеджер"?

– Я не помню точно, кто его впервые произнес, но это либо был не умный человек, либо это было сказано намеренно. Помните, Михаил Сергеевич Горбачев когда-то запустил мем – "тот, кто с этим не согласен, либо негодяй, либо идиот". Я думаю, что это абсолютно тот случай – тот, кто сказал про Сталина "эффективный менеджер", либо негодяй, либо идиот.