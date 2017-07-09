"Сталин больше не будет героем"

Четверть молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет ничего не слышала о сталинских репрессиях. Об этом говорится в опросе ВЦИОМ. При этом более 90% россиян знают, что такое "сталинские репрессии", а около половины –​ 43% –​ считают, что они были "вынужденной мерой, которая позволила Сталину обеспечить порядок в обществе и в стране".

Не так давно Сталин возглавил список выдающихся личностей в мировой истории по версии "Левада-центра", опередив Владимира Путина, Александра Пушкина, Владимира Ленина и Петра Первого.

Портреты и изображения Сталина украшают вестибюли московского метро, их несли участники акции "Бессмертный полк", билборды со Сталиным висели в российских городах во время празднования Дня Победы, в Новосибирске и ряде других городов хотят установить его бюст.

В симпатиях к тирану не раз публично признавались российские чиновники. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров держит в своем кабинете портрет Сталина в мундире генералиссимуса и бюст на рабочем столе "из уважения к его заслугам и силе личности". Губернатор рассказывал журналистам, что, глядя на изображения Сталина, "рассчитывает ощутить ауру его силы и прозорливости".

Историк Борис Соколов уверен: в том, что каждый четвертый молодой россиянин в возрасте от 18 до 24 лет ничего не слышал о сталинских репрессиях, виновато государство. В школьных и университетских учебниках и публикациях, посвященных советской эпохе, упор делается на ее достижения, а про репрессии говорится вскользь, дежурными фразами. Поэтому значительная часть молодежи, изучающая историю весьма поверхностно, не помнит о сталинских репрессиях и не понимает, почему эти знания важны и необходимы:

Мы должны адекватно оценивать советский режим и советское прошлое

– Мы должны знать о репрессиях, чтобы адекватно оценивать советский режим и советское прошлое, – говорит Борис Соколов. – Мы должны осознавать, что там был не только Гагарин, бесплатные медицина и образование, но и массовые репрессии. Были более 40 миллионов погибших в войне, которая была не грандиозной победой для советского народа, а грандиозной трагедией. А в школе это все преподносится как огромные достижения.

Количество жертв сталинских репрессий исчисляется миллионами, они коснулись почти каждой российской семьи. Тем не менее даже потомки погибших порой оправдывают эти зверства и восхищаются Сталиным, который "навел порядок в стране", и его "сильной рукой".

Значительная часть населения считает, что репрессии были оправданы, и принимает диктатуру Путина

– Значительная часть населения считает, что многие репрессии были оправданны, что сильный правитель должен проводить репрессии, которые часто направлены против настоящих врагов, – рассуждает Соколов. – Мышление россиян и всей российской элиты, включая российскую власть, является имперским – не национальным, а имперским. И в этом имперском мышлении Сталин видится таким строителем империи, у которого есть достижения, но нет преступлений. Это привело к тому, что большинство населения вполне принимает и реальную диктатуру Путина. Конечно, масштабы его репрессий не сопоставимы со сталинскими. Но если в какой-то момент они их вдруг достигнут, народ это примет и одобрит.

Учитель истории из Архангельска Михаил Копица объясняет возросшую популярность Сталина государственной поддержкой этого явления, а незнание молодежи о сталинском терроре – плохой посещаемостью уроков:

Маятник истории качнулся, и мы наблюдаем тренд на "ресталинизацию"

– Что касается того, что молодежь ничего не знает о репрессиях, то это довольно странно, потому что информация о них в школьных учебниках есть довольно давно, и она просто не может из них исчезнуть. И когда исследования говорят, что об этом не знает четверть молодых людей, мне в голову приходит, что эти молодые люди просто не посещали уроки истории или игнорировали их в силу каких-то причин, – говорит историк. – В нынешних условиях этот вопрос обсуждается в 9-м и 11-м классах. Я думаю, что каждый учитель, который выполняет государственные стандарты, должен остановиться на этом вопросе. Сейчас маятник истории качнулся вправо, и мы наблюдаем тренд, который можно назвать словом "ресталинизация". Сталин – это модно, стильно, молодежно, вот к такому печальному итогу мы пришли. Придет время – и это все уйдет в прошлое, маятник качнется в другую сторону. Сталин больше не будет героем. Хорошо бы это случилось при нашей жизни.

Директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов напоминает, что официально сталинские репрессии в России осуждаются. Существует Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, в стране действуют музеи жертв политических репрессий, им установлены памятники и монументы. Несмотря на это, в российском обществе до сих пор ведутся дискуссии, кем же был Сталин – кровавым тираном или гениальным правителем.

Это невозможно вычеркнуть из памяти, это произошло с нашим народом

– Для каких-то людей это до сих пор открытая рана, а кто-то думает – это все надо забыть, время лечит, пусть это забвение нас вылечит. Это естественный механизм психологической защиты от травмы: насилие, неприятные, травмирующие ситуации вытесняются из сознания обычных людей. Абсолютно то же самое происходит в национальном сознании. Но такая точка зрения неполноценна, это невозможно вычеркнуть из истории. Как бы это ни вытеснялось из памяти, под какими бы грифами "секретно" ни находилась эта информация, все это давит. Это произошло с нами, с нашим народом, это наши предки, это просто национальная травма на генетическом уровне, которую нужно осознать, чтобы уверенно стоять на ногах и выстраивать будущее, – считает Роман Романов.

Опросы об отношении к Сталину проводятся в России регулярно. В январе 2017 года "Левада-центр" выяснил, что россияне все лучше относятся к Иосифу Сталину, Леониду Брежневу и Владимиру Путину. Одобрение Сталина достигло исторического максимума за 16 лет, что социологи связали с запросом россиян на жесткую политику.

Если с "восхищением", "уважением" и "симпатией" к генсеку ЦК ВКП(б) Сталину в марте 2016 года относились 37%, то в январе 2017 года это число выросло до 46%.