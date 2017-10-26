Кто-то слишком много ест

Чем угощают на праздничных мероприятиях сотрудников околоправительственных структур? Тендер на один из подобных банкетов разместила на портале госзакупок Центральная клиническая больница управделами президента, которой предстоит отпраздновать свое 60-летие в Государственном Кремлевском Дворце, сообщает "Открытая Россия". Среди блюд, которые планируется подавать гостям, журналисты обнаружили профитроли с икрой нерки, канапе с тигровой креветкой и манго, икру нерки с кокосовым муссом в свежем огурце, вяленого лосося, выдержанного в виски с медово-горчичным соусом, прошутто из ягненка с рокфором на мини-груше, тартар из мраморной говядины на гречневых чипсах и другие многочисленные деликатесы из рыбы и дичи, в том числе прошутто из дикого ягненка и карпаччо из оленины.
Миллионы рублей планируется потратить на деликатесы для официальных приемов и в Роснефти, сообщает Life.ru со ссылкой на сайт Роснефть.Закупки. Пункт "ассорти из домашних деликатесов" (буженина, рулет куриный, колбаса домашняя)" заставляет вспомнить о корзинке с домашними колбасками, которую глава "Роснефти" Игорь Сечин передал экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву.
Изысканное меню подготовят и для тех, кто будет посещать протокольные мероприятия Сергея Собянина: на угощение мэр Москвы планирует потратить около 10 миллионов рублей. В техническом задании для будущего исполнителя заказа значится:
Не допускается использование мяса птицы механической обвалки и выработанных из него продуктов; рыбы, выращенной в искусственных водоемах с применением специальных кормов и антибиотиков; молочного напитка и молочных продуктов, выработанных из/и с использованием сухого молока (за исключением йогуртов), составных частей молока; продукции, выработанной с применением коллагеносодержащего сырья из мяса птицы; искусственных подсластителей, консервантов, красителей, ароматизаторов, улучшителей вкуса и прочих ненатуральных пищевых добавок. Не допускается поставка и использование пищевых продуктов, полученных с использованием генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО), в том числе пищевых продуктов с наличием генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов (ГММ).
Список блюд, которые должны быть приготовлены из натуральных, экологически чистых продуктов без консервантов и улучшителей вкуса, приводит в Facebook обнаруживший этот заказ на портале госзакупок Александр Скворцов:
Холодные закуски мясные:
• ассорти мясное из продуктов (не менее 3-х наименований): буженина запеченая, ростбиф, язык говяжий отварной, рулет куриный, рулет из кролика, филей индейки
• рулет из кролика с курагой и фисташками
• террин из телятины с маринованными белыми грибами и соусом «Манго»
• галантин из цесарки с перепелиным яйцом и лососевой икрой
• микс салатов с говяжьим языком, свежей смородиной и соусом «Пуаврад»
Холодные закуски рыбные • ассорти рыбное из продуктов (не менее 3-х наименований ценных пород рыб): семга слабосоленая, осетрина горячего копчения, угорь копченый, муксун, нельма, сиг, омуль, каспийский залом
Сыры • ассорти сыров из продуктов (не менее 3-х видов сортов сыра)
Овощи • ассорти из солений (не менее 4-х наименований): капуста квашеная, грибы, помидоры Черри, малосольные огурцы, патиссоны, мини кукуруза, капуста «Провансаль»
• закуска из спелого авокадо с кедровыми орешками, помидорами Черри и свежим перцем
• микс из свежих бакинских овощей (не менее 4-х наименований): помидоры, огурцы, перец, редис красный, пряные травы
• закуска из баклажанов с зернами граната и кинзой
• цуккини, фаршированные мягким сливочным сыром с овощами
Салаты сложные салаты 3-х наименований: мясной/рыбный/овощной (не менее 4-х ингредиентов со сложными заправками)
• салат на манер «Оливье»
• микс салатных листьев с авокадо, свежим огурцом, долькой перепелиного яйца и маслом оливы
• салат микс с печеной свеклой, мягким домашним сыром, ядрами кедрового ореха и кинзой
• салат с лангустинами, свежими овощами на подушке из имбирной пасты
• салат Корн с Канталупской дыней, кусочками вяленой ветчины в соусе из маракуйи
<...>
К такой хорошей закуске нужен и хороший магарыч, - подумал Сергей Семёнович и добавил в заказ хороший алкоголь:
- Коньяк, выдержка не менее 25 лет (в стеклянной бутылке)
- Вино сухое, натуральное (красное/белое); сортовой состав: Шардоне, Мерло, Каберне, Совиньон, Рислинг, Пино блан, Пино нуар, Совиньон блан, Траминер, Сира. Спиртуозность вина не менее 12,8% и не более 13,5%
- Виски односолодовый, выдержка не менее 12 лет, в стекле
- Шампанское брют (белое)
- Водка элитных сортов (!) (ну...точно не боярышник!)
- Вино игристое
Если вам повезёт, то вы сможете попасть на пир и отведать филей оленя (!!!) с соусом «Пепе Верди, террин из телятины с маринованными белыми грибами и соусом «Манго», галантин из цесарки с перепелиным яйцом и лососевой икрой, запивая это всё 25-летним коньяком, выкрикивая тосты во славу Мэра!
Впрочем, что такое десять миллионов рублей на деликатесы для мэрии города, чей бюджет в будущем году составит 2 триллиона рублей.
Неудивительно, что после фуршетов, где кормят такими деликатесами совершенно бесплатно, чиновники жалуются, что в столовой Госдумы с них требуют 130 рублей за тефтели по-шведски.
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