Интерпол отклонил запрос России на объявление Браудера в розыск

Интерпол заблокировал запрос России на объявление бизнесмена Уильяма Браудера в международный розыск. Об этом основатель фонда Hemitage Capital сообщил в твиттере. По его словам, это уже пятый раз, когда Интерпол отклоняет запрос российских властей.

22 октября Россия внесла Браудера в спискок лиц, разыскиваемых "Интерполом". Юрий Чайка направил запрос генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу два письма с просьбой завести уголовное дело в отношении Браудера, а также просил расследовать обоснованность принятия "Акта Магнитского".

Российские власти обвиняют главу фонда Hermitage Capital в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов. В 2013 году Браудера заосно приговорили к девяти годам лишения свободы.

Уильям Браудер был одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского", названного в память об умершем в СИЗО юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.

