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Общество

Последний адрес — Эрмитаж

Последний адрес — Эрмитаж
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В Санкт-Петербурге продолжается установка памятных знаков "Последнего адреса" – общественной инициативы, направленной на увековечивание жертв политических репрессий и государственного произвола в годы cоветской власти. 26 ноября табличка "Последнего адреса" появилась на здании Эрмитажа. На ней выбито имя профессора Рихарда Рихардовича Фасмера, начальника отдела нумизматики. В 1934 году он был обвинен в создании в стенах музея ячейки "фашистской организации русских и украинских националистов "Российская Национальная Партия"" и получил 10 лет лагерей. В 1938 году погиб в заключении в Узбекистане.

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