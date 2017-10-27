Следствие просит о домашнем аресте для Софьи Апфельбаум

Следствие ходатайствует о домашнем аресте для директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум, которую обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы, который в пятницу рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.

Апфельбаум была задержана в четверг. Ее подозревают в подтасовке документов, благодаря которым "Седьмая студия" получила госконтракт на 214 миллионов рублей. Это, предположительно, произошло в 2011 году, когда Апфельбаум работала в департаменте государственной поддержки искусства и народного творчества при Министерстве культуры России.

По делу "Седьмой студии" помещён под домашний арест художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников. Его обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных театральной труппе. По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший бухгалтер Нина Масляева. Серебренников отвергает обвинения, называя их "абсурдными". Российские и мировые деятели культуры неоднократно обращались с письмами в поддержку режиссера и требованием освободить его.