По делу "Седьмой студии" задержана директор РАМТ Софья Апфельбаум

По делу "Седьмой студии" задержана директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Об этом в фейсбуке сообщила глава правозащитной организации "Русь Сидящая" Ольга Романова.

По данным газеты "Известия", Апфельбаум задержали после допроса в Следственном комитете. Ее подозревают в подтасовке документов, благодаря которым "Седьмая студия" получила госконтракт на 214 миллионов рублей. Это произошло в 2011 году, когда Апфельбаум работала в департаменте государственной поддержки искусства и народного творчества при Министерстве культуры России. Телеканал РЕН-ТВ сообщает, что следователи считают Апфельбаум виновной в "превышении должностных полномочий" и "халатности".

По делу "Седьмой студии" арестован художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников. Его обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных театральной труппе. По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший бухгалтер Нина Масляева. Серебренников отвергает обвинения, называя их "абсурдными". Российские и мировые деятели культуры неоднократно обращались с письмами в поддержку режиссера и требованием освободить его.