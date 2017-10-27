СМИ: Медведев поручил передать Жириновскому гостиницу РАН

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения о передаче Институту мировых цивилизаций лидера ЛДПР Владимира Жириновского 14-этажного гостиницы Российской академии наук (РАН). Об этом Русской службе Би-би-си рассказали близкий к Кремлю источник и федеральный чиновник. Получение такого поручения Би-би-си подтвердили в пресс-службе РАН и в секретариате вице-премьера Аркадия Дворковича ,который курирует Федеральное агентство научных организаций. В пресс-службе правительства заявили, что о подготовке такого документа ничего не знают.

Ранее лидер ЛДПР пожаловался на нехватку площадей президенту России Владимиру Путину и обратился к нему с просьбой предоставить новое помещение для партии и института.

Институт мировых цивилизаций - негосударственный вуз, основанный партией ЛДПР и лично Владимиром Жириновским в 1999 году. Единовременно в вузе обучаются до четырех тысяч человек.Сейчас институт занимает здание в центре Москвы, которое он получил в бесплатное пользование еще в 2002 году. В 2016 году, по данным Росреестра, оно было продано "Раритет-М", один из учредителей которой Лебедева Галина Александровна - полная тезка бывшей жены Жириновского. Рыночная стоимость здания, по оценкам экспертов, порядка 750 миллионов рублей.

14-этажное здание на Ленинском проспекте принадлежит Российской академии наук". В пресс-службе РАН Би-би-си сказали, что хотели бы оставить здание себе, чтобы предоставлять дешевое жилье для ученых из российских регионов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен баллотироваться на выборах президента России в марте 2018 года. Согласно последнему опросу "Левада-центра", за него готовы проголосовать 3 процента россиян.