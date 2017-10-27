Алексей Малобродский вывезен из московского СИЗО

Бывшего генерального директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, обвиняемого в мошенничестве по делу "Седьмой студии", перевели из следственного изолятора "Матросская тишина". Где он находится, неизвестно, об этом сообщила телеканалу "Дождь" его адвокат Ксения Карпинская.

Журналистка Ксения Ларина, в свою очередь, опубликовала в фейсбуке ответ администрации СИЗО, которая вернула адресованное Малобродскому письмо. В нем говорится, что письмо "не может быть вручено, так как адресат убыл в другое учреждение".

Алексея Малобродского обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных театральной компании "Седьмая студия", основанной художественным руководителем "Гоголь-центра", режиссером Кириллом Серебренниковым. Сумму ущерба следствие оценивает в 68 миллионов рублей. Малобродский вины не признаёт.

17 октября суд продлил арест Малобродскому еще на три месяца. По делу также проходят Кирилл Серебренников, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева. Все они находятся под домашним арестом.

Накануне по делу "Седьмой студии" была задержана директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве. В пятницу суд должен избрать ей меру пресечения. Следствие просило о домашнем аресте.