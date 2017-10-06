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Малобродский: Масляеву обещали отпустить за показания "еще на двоих"

Нина Масляева и Алексей Малобродский в суде

Следствие обещало отпустить бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, если она даст показания в отношении еще двух обвиняемых по делу о хищениях. Об этом телеканалу "Дождь" сообщили бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и его адвокат Ксения Карпинская.

Малобродский уточнил, что услышал разговор в автозаке 13 сентября, когда их с Масляевой везли в Следственный комитет в разных отсеках одной машины. По его словам, следователь сказал: "Надо еще на двоих показания дать, и мы тебя отпустим". Никаких имен он при этом не назвал.

Ранее в пятницу Басманный суд Москвы постановил перевести Нину Масляеву по домашний арест. До этого бывший бухгалтер дала показания против Малобродского и художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова.

Масляеву, Серебренникова, Малобродского а также директора "Седьмой студии" Юрия Итина и продюсера Екатерину Воронову обвиняют в причастности к хищению бюджетных средств, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия".

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