Россия расширила продуктовое эмбарго, запретив ввоз свиней

Россия запретила ввоз живых свиней и субпродуктов крупного рогатого скота из Евросоюза, США, Канады и нескольких других стран. Об этом говорится в постановлении правительства. Запрет будет действовать до 31 декабря 2018 года для стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Власти утверждают, что введенные ограничения не скажутся на обеспечении внутренних потребностей страны.

Россия ввела ограничения на поставки продовольствия из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии в августе 2014 года. В Кремле тогда эти действия назвали "ответными мерами" на санкции Запада, которые были введены за аннексию Крыма и вмешательство России в конфликт на востоке Украины. В июне российские власти продлили действие продуктового эмбарго до конца 2018 года.

В июле 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ об уничтожении санкционных продуктов. С августа 2015 года в России уничтожено почти 17 тысяч тонн продуктов, которые пытались ввезти в страну в обход продовольственного эмбарго, введенного в отношении стран Запада.