Двоих сторонников Мальцева арестовали по делу о терроризме

В Москве арестованы двое сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева, задержанные на Манежной площади. Юрия Корного и Андрея Кептю судят по статье о терроризме, сообщает портал "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

О задержании пяти участников движения "Артподготовка", которое российские власти накануне признали экстремистской организацией и запретили, стало известно 12 октября. Телеканал Рен-ТВ сообщил, что они собирались поджечь стоги сена, оставшиеся на Манежной после ярмарки, и разливали по бутылкам бензин.

По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", соратники Мальцева были задержаны, когда снимали видео для "Артподготовки".

В среду Юрия Корного и Андрея Кептю допросили сотрудники Федерально службы безопасности.