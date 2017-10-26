Суд признал движение "Артподготовка" экстремистской организацией

Красноярский краевой суд признал экстремистской организацией и запретил деятельность в России движения "Артподготовка" Вячеслава Мальцева.

Такое решение было вынесено 26 октября по иску, поданному региональной прокуратурой, сообщила пресс-служба суда. Иск был зарегистрирован в конце сентября.

Движение "Артподготовка" было создано Мальцевым в 2011 году. Его целью он называл проведение революции, назначенной на 5 ноября 2017 года. Наиболее популярный лозунг активистов "Артподготовки" — "Не ждем, а готовимся".

В июле Мальце уехал из России. Вскоре после этого стало известно, что на него заведены уголовные дела о призывах к сепаратизму и создании экстремистского сообщества. 10 октября по ходатайству ФСБ Мещанский суд Москвы заочно арестовал Мальцева. Он объявлен в международный розыск.