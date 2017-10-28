На Украине "небоевые потери" солдат – "тысячи"

Заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос заявил в эфире телеканала ZIK, что с 2014 года более 10 тысяч военных погибли и были ранены не из-за боевых действий. "Среди всех, кто получил оружие и защищал государство, потеряно 10 103 человека". заявил Матиос. В зоне "антитеррористической операции" на востоке Украины небоевые потери среди вооеннослужащих составили 3 тысячи 700 человек.

Заместитель генпрокурора считает причиной таких потерь нарушение военнослужащими устава и халатное отношение к службе.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий на встрече с спецпредставителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером сообщил, что с начала 2017 года в Донбассе погибли 162 украинских военных, а за последние два месяца - десять. Об этом информирует "Украинская правда".