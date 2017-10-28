Саакашвили уверен, что Украина хочет выдать его Грузии

Лидер украинской партии "Рух новых сил", бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уверен, что Украина готовится выдать его Тбилиси. На родине его обвиняют в нескольких уголовных преступлениях.

В фейсбуке Саакашвили призвал своих сторонников прийти 29 октября на митинг у здания Верховной Рады в Киеве и "проголосовать за расширение списка требований" участников начавшейся 17 октября акции за политическую реформу.

Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить правила проведения парламентских выборов и создать антикоррупционный суд.

24 октября власти Украины отказались предоставить Саакашвили, лишённому в июле украинского гражданства, статус беженца. В ответ политик объявил, что перемещается в палаточный городок протестующих в центре Киева, к которым присоединилась его партия "Рух новых сил".





