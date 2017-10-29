Москва: пройдет акция памяти жертв политических репрессий

В Москве в воскресенье пройдет акция памяти жертв политических репрессий "Возращение имен", организованная обществом "Мемориал". Акция будет проходить с 10 утра до 22 часов вечера, сообщила "Интерфаксу" исполнительный директор "Мемориала" Елена Жемкова. По её словам, эта акция памяти уже стала традиционной. "Она проходит уже в десятый раз", - напомнила она. "Мы придумали ее, потому что нам кажется важным придать Дню памяти жертв политических репрессий, установленному российским законом о реабилитации на 30 октября, человеческое измерение",- сказала Жемкова.



Принять участие в акции может любой человек, пришедший к Соловецкому камню, установленному на Лубянской площади, чтобы прочитать краткую биографию одного или двух человек из более 40 тысяч расстрелянных москвичей. "Конечно, мы даем возможность людям, которые приходят, добавлять и свои имена", - сказала Жемкова.



По расчётам организаторов, на акции в этом году ожидается примерно 2 тысячи человек, которые прочтут примерно 2-2,5 тысячи имен, а также будут те, кто просто придет послушать и поставить свечу в память об убитых, так как не у всех будут силы стоять в очереди.



Акцию традиционно открывает уполномоченный по правам человека в России: в 2007 году, в год 70-летия начала Большого террора, первым имена зачитывал Владимир Лукин, в этом году - Татьяна Москалькова.