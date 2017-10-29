Барселона: многотысячный митинг в поддержку единства Испании

В Барселоне десятки тысяч человек вышли на демонстрацию в поддержку единства Испании. Митинг состоялся 29 октября через два дня после того, как центральное правительство в Мадриде ликвидировало автономию Каталонии. Ранее региональный парламент решил объявить независимость Каталонии.

Марш в Барселоне, организованный Объединением каталонского гражданского общества и поддержанный другими партиями, выступающими против независимости, начался в 12:00 по местному времени и проходил под лозунгами "Мы все каталонцы!", "Мы все Испания!", "Мы хотим остаться вместе!". Участники марша размахивали испанскими национальными флагами, когда продвигались через центр Барселоны.

Атмосфера была в основном праздничной – многие приветствовали политиков, присоединившихся к маршу. Аналогичный митинг в пользу сохранения Каталонии в составе Испании, который прошел 8 октября, собрал сотни тысяч человек.

27 октября тысячи людей также собрались в поддержку независимости, когда парламент Каталонии проголосовал 70 голосами за отделение от Испании и 10 – против. Противники независимости в парламенте, который состоит из 135 мест, бойкотировали голосование.

Сразу же после голосования в Барселоне Сенат Испании проголосовал за предоставление Мадриду права напрямую управлять Каталонией и сместить главу региона Карлоса Пучдемона и других сторонников независимости. Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил, что правительство взяло на себя прямой контроль над Каталонией, распустило правительство и назначило новые региональные выборы на 21 декабря. Испания оказалась погруженной в самый глубокий кризис за последние десятилетия после того, как 1 октября в Каталонии был проведен референдум о независимости, признанный центральными властями незаконным.