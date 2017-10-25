Лидер Каталонии отказался выступить в Сенате Испании

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон отказался от приглашения выступить 26 октября в Сенате Испании с разъяснением ситуации относительно независимости региона.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя каталонского правительства, решение Пучдемона вызвано тем, что правительство Испании уже объявило о намерении ввести прямое правление в Каталонии, чтобы не допустить её независимости.

Ранее в среду министр экономики Испании Луис де Гиндос заявил, что в случае отделения Каталония окажется вне Евросоюза и еврозоны. Выступая в среду в парламенте, министр отметил, что следствием станет значительный экономический ущерб, в результате чего темпы экономического роста могут снизиться на 25-30 процентов, вырастет уровень инфляции и безработицы.

Лидеры каталонских сепаратистов считают, что референдум, состоявшийся 1 октября, предоставил региону мандат на независимость, так как более 90 процентов его участников поддержали эту идею. Однако Пучдемон решил отложить провозглашение независимости и призвал Мадрид к диалогу. Центральная власть объявила референдум незаконным и отказалась от диалога, пригласив, тем не менее, главу автономии выступить в Сенате.

В пятницу Сенат планирует лишить Пучдемона полномочий главы Каталонии и ввести прямое правление в автономии. Каталонские власти заявили, что будут игнорировать любые шаги Мадрида в этом направлении.

