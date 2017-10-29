В Москве прошла акция памяти жертв политических репрессий

В Москве прошла акция "Возвращение имен" в память о жертвах политических репрессий. У Соловецкого камня на Лубянской площади с 10 утра до 10 вечера зачитывали имена людей, погибших во времена сталинского террора. В акции приняли участие более тысячи человек. В их числе общественные и политические деятели, в частности, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский, член Совета Федерации Владимир Лукин и телеведущая Ксения Собчак, претендующая на участие в президентских выборах в 2018 году. Организатор акции – правозащитная организация "Мемориал".

Многие выступившие у Соловецкого камня высказались в поддержку 61-летнего историка Юрия Дмитриева. Глава карельского "Мемориала", который 20 лет назад обнаружил места захоронения жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном бору, с декабря 2016 года находится в СИЗО. "Мемориал" признал Юрия Дмитриева политическим заключенным. Явлинский, выступая у Соловецкого камня, заявил, что Дмитриев сыграл огромную роль в "Возвращении имен". Собчак призвала сделать все возможное, чтобы историк оказался на свободе. Она отметила, что Дмитриев сделал огромную работу для сохранения памяти о расстрелянных и репрессированных.

Акция "Возвращение имен" проводится с 2007 года. Участвовать в ней может любой желающий. 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий.

