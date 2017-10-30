Советские диссиденты против установки мемориала "Стена скорби"

В Москве сегодня , в День памяти жертв политических репрессий, откроют первый в России общенациональный мемориал. Так называемая "Стена скорби" установлена на пересечении проспекта академика Сахарова и Садового кольца.

Монумент высотой с двухэтажный дом будет представлять собой стену с несколькими арками. На стенах будет написано слово "Помни!" на разных языках. Территория вокруг мемориала вымощена камнями, которые привезли из бывших лагерей и тюрем ГУЛАГА.

На церемонию открытия, как ожидается, приедет президент России Владимир Путин.

Группа советских диссидентов и бывших политзаключенных выступила против открытия памятника жертвам политических репрессий в Москве, которое они считают несвоевременным и циничным. "Поддерживать лицемерие властей аморально!", - говорится в обращении участников демократического движения в СССР, опубликованном на сайте Каспаров.ру. "Нельзя участвовать в памятных мероприятиях власти, которая на словах сожалеет о жертвах советского режима, а на деле продолжает политические репрессии и подавляет гражданские свободы в стране. Нельзя разделять жертв политических репрессий на тех, кому уже можно ставить памятники, и тех, кого можно пока не замечать", подчёркивается в обращении советских диссидентов и бывших политзаключенных.

Письмо подписали 38 человек, среди которых Александр Подрабинек, Владимир Буковский, Арина Гинзбург, Игорь Губерман, Мустафа Джемилев и другие.