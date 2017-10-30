Актёр Кевин Спейси объявил о своей гомосексуальной ориентации

Американский актер Кевин Спейси открыто заявил о гомосексуальной ориентации.Спейси написал в твиттере, что его ближайшему окружению известно о том, что он всю жизнь был бисексуалом, а теперь предпочитает мужчин. " Я хочу сказать об этом честно и открыто", - заявил актер.

Спейси сделал это признание после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах в 1986 году, когда последнему было 14 лет. По словам Рэппа, это произошло после вечеринки дома у Спейси, когда все гости разошлись. Сам Спейси заявил, что не помнит такого случая, но принес Рэппу свои извинения.

В последние недели в США вспыхнул скандал вокруг сексуальных домогательств в кино и шоу-бизнесе. В октябре несколько десятков женщин обвинили одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда Харви Вайнштейна в приставаниях и насилии. Продюсера исключили из американской Киноакадемии, а полиция начала расследование.

Кевин Спейси снялся в десятках фильмов. Он дважды становился лауреатом премии "Оскар". С 2013 года на Netflix выходит сериал "Карточный домик", в котором Спейси исполняет главную роль.