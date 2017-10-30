Пол Манафорт стал обвиняемым по делу о вмешательстве РФ в выборы в США

Власти США предписали экс-главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту сдаться. Об этом сообщает The New York Times. Издание пока не располагает деталями обвинения. Отмечается, что обвинения также предъявят и деловому партнеру Рику Гейтсу.

Агентство Reuters передает, что Манафорт уже прибыл в офис ФБР в Вашингтоне.

Это первые обвинения, предъявленные комиссией специального прокурора Роберта Мюллера. Он анимается расследованием вероятного вмешательства России в президентские выборы в США.

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