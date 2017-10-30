Подозрительные сборщики биоматериала

Журналист Виктория Ивлева, представитель "Мемориала" Никита Петров, член президентского совета по правам человека Андрей Бабушкин о том, чего правозащитники могу добиться от Владимира Путина. Ведущая Елена Рыковцева

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