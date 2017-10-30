На Украине убили Амину Окуеву, жену обвиняемого в покушении на Путина

На Украине неизвестные обстреляли машину, в которой находились обвиняемый в покушении на президента России Адам Осмаев и его жена – Амина Окуева. Как сообщил советник МВД Украины Антон Геращенко, Окуева погибла, Осмаев ранен. Нападение произошло у поселка Глеваха Киевской области. На месте преступления работают следователи, отметил Геращенко.

В июне на Осмаева и Окуеву напали в Киеве. Преступник встретился с ними, представившись журналистом французской газеты Le Monde. Когда он начал стрелять, Окуева открыла по нему ответный огонь из пистолета и тяжело ранила. У нападавшего нашли украинский паспорт, однако МВД считает, что документ поддельный, а к покушению причастны российские спецслужбы.

В России Осмаева обвиняют в подготовке покушения на Владимира Путина перед президентскими выборами в России в 2012 году.