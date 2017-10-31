В Кемерове мать руководителя штаба Навального уволили из школы

В Кемерове уволена директор детской школы искусств №50 Наталья Пахомова. Ее дочь Ксения руководит местным штабом оппозиционера Алексея Навального.

Сама Ксения Пахомова сообщила Радио Свобода, что перед увольнением ее маме чиновники заявили о многочисленных жалобах родителей на работу школы. Они потребовали написать несколько объяснительных. При этом в личных разговорах причиной отстранения от должности якобы была названа оппозиционная деятельность дочери. Других вариантов трудоустройства педагогу, проработавшему в образовательном учреждении более 20 лет, не предложили.

В итоге договор был расторгнут в одностороннем порядке руководителем управления культуры, спорта и молодежной политики Ириной Сагайдак. Чиновница заявила Радио Свобода, что никакой политической подоплеки в увольнении якобы нет. По ее словам, директор не смогла прекратить практику денежных поборов в учреждении. Педагоги якобы требовали у родителей деньги за бесплатные услуги. При этом Наталья Пахомова проработала директором 18 дней. По мнению начальника городского управления, этого времени было достаточно для наведения порядка. Предыдущий директор школы искусств была уволена по этой же причине.

Ранее Ксения Пахомова рассказала Радио Свобода, как на ее родственников давит местная администрация. Гражданского мужа Ксении Александра Степанцова недавно отчислили из Кузбасского государственного технического университета. По словам Степанцова, он учился на отлично и считает, что так его наказали за оппозиционную деятельность Ксении.